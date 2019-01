Baby gang terrorizza Padova: “Ci picchiano e filmano tutto”

Condividi

“ Ti prendono di mira, ti avvicinano e ti fanno: ‘Ohi, mi stai guardando male?’ Finisci da solo contro molti, a volte anche trenta, che ti minacciano, ti spingono e ti rubano le cose, telefono, zaino o altro “.

È la testimonianza di un 14enne padovano, vittima di una baby gang che da mesi sta terrorizzando la città: “ Ti spacco di botte… Ti taglio col coltello… Appena ti vedo ti spacco “. Sono queste le minacce fatte dalla gang di Arcella. Una quarantina di ragazzi, “ pochissimi italiani “ spiega il 14enne, che ogni giorno accerchiano i coetani, li intimidiscono e li picchiano. Il tutto viene ripreso con i telefoni cellulari dai componenti della banda e pubblicato in rete. “ Postano i filmati su gruppi di Whatsapp loro e di loro amici. Servono a vantarsi delle prodezze all’interno della cerchia “, racconta una delle vittime al Corriere.







“ So di almeno una ventina di ragazzi, forse qualcuno in più, finiti nel mirino. Per loro ci sono i ‘centrini’ (i ragazzi che vivono in centro città), quelli che chiamano sfigati, ricchi, che cercano solo le ragazze. Poi ci sono loro “, spiega il 14enne. “ Sapere che c’è gente che, appena esci di casa, ti aspetta per menarti non è bello “, confessa.

E come lui sono tantissimi i ragazzini che hanno paura della gang e, soprattutto, di parlare di quanto accade a Padova. “ Ho contattato i genitori degli amici di mio figlio – spiega il padre del 14enne -, con l’idea di far fronte comune, denunciare, mettere fine a questa storia. Ho trovato una chiusura totale “.

“ Questa é la ‘Padova’ dell’attuale amministrazione ‘buonista e tollerante ‘”, ha commentato su Facebook Massimo Bitonci, sottosegretario al Mef.

