Sea-Watch preleva 47 migranti avvistati da aereo della Ong

Condividi

“Abbiamo appena soccorso 47 persone a bordo di un gommone in difficoltà. In precedenza, Alarm Phone (servizio di segnalazione telefonica per imbarcazioni in difficoltà, ndr) e Moonbird (aereo della ong che avvista migranti nel Mediterraneo, ndr) avevano informato l’imbarcazione e le autorità di un possibile caso. Dopo una ricerca, la Sea-Watch 3 li ha trovati. Ora sono tutti in salvo e ci stiamo prendendo cura di loro”. Lo scrive la ong Sea-Watch su twitter.

Salvini: le Ong tornano in mare e i migranti a morire – La reazione di Salvini è arrivata via Facebook. Una “Ong ha recuperato decine di persone. Si scordi di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del ‘Salvini cattivo’.