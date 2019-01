Spariti i soldi per i bambini africani: riparte inchiesta sul cognato di Renzi

La Operation Usa di Los Angeles, organizzazione no profit tramite cui opera la Fondazione Pulitzer, ha sporto querela sulla vicenda dei fondi destinati ai bambini africani della organizzazione Play Therapy Africa e che in realtà sarebbero passati sui conti privati del cognato di Renzi Alessandro Conticini, che ricopriva l’incarico di direttore e socio di Play Therapy. L’ente americano ha versato 5,5 milioni. A scriverlo sono alcuni organi di stampa fra cui il Corriere Fiorentino e Repubblica Firenze.

La querela consente così alla Procura di Firenze di riprendere l’inchiesta che si era arenata: il governo Gentiloni infatti, poco prima di chiudere la sua esperienza a Palazzo Chigi, aveva approvato una norma che prevedeva l’impossibilità per la Magistratura di procedere d’ufficio per il reato di “appropriazione indebita aggravata”, ma solo su querela di parte. Un provvedimento bollato dalle altre forze poltiche come la norma “salva cognato di Renzi”.