Sgarbi: “in Vaticano ci sono 100.000 posti dove mettere i migranti. Papa furbacchione”

Condividi

Vittorio Sgarbi, ospite de “L’Aria che tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, interviene a gamba tesa sul tema dell’accoglienza dei migranti. Durante il dibattito, lo scrittore ed esperto d’arte attacca Papa Francesco: “Il Papa è chiaramente antileghista e chiaramente anti-Santanché. Ha detto una cosa ‘meglio un ateo che un cristiano ipocrita’. Dietro c’era meglio un ateo come Fratoianni che un cristiano come Romeo o Salvini. Lo dico senza provocare. Però lui che dice queste cose ce l’ha uno Stato? Si chiama Vaticano? Ci saranno 100.000 posti dove mettere alcuni migranti o il Papa non deve fare un ca**o perché si chiama Papa? Li accolga a casa sua. In quella macchina da denaro che è il Vaticano. Io sono amico della chiesa”. la Merlino lo richiama all’ordine: “Andiamoci piano Sgarbi, siamo già in Tribunale con te, anche basta”.

Sgarbi passa poi al tema dell’edilizia popolare: “Per i migranti fanno cose di una tale volgarità e speculazione… uno pensa ma perché devono fare una brutta casa solo perché si tratta di un povero o di un nero? Dagli una casa civile. Esistono atei con umanità”