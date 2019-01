Malpensa, egiziano rimpatriato tenta la fuga dall’aereo

Condividi

E’ stato rintracciato a Samarate in provincia di Varese nella notte l’egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall’aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Lo si apprende da fonti del Viminale. Individuato dai carabinieri, il 30enne non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall’Italia.

L’uomo stava salendo sull’aereo che doveva rimpatriarlo quando è scappato al controllo delle forze dell’ordine. La fuga ha causato più di qualche disagio ai passeggeri presenti nello scalo in provincia di Varese. L’allarme è scattato intorno alle 19.30. Una volta raggiunta la pista, dopo aver distratto una hostess, si è messo a correre e ha fatto perdere le sue tracce. Immediatamente gli uomini di Enac, Enav e la polizia hanno ritenuto di intervenire sui voli: quelli in arrivo sono stati dirottati, alcuni in partenza invece sono stati ‘congelati’ in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.