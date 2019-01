Striscione a Bologna, ”Battisti libero, amnistia per i compagni”

Condividi

Uno striscione con la scritta ‘Battisti libero’ è comparso in Piazza Verdi, zona universitaria di Bologna. Il riferimento è chiaramente all’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, arrestato in Bolivia ed estradato ieri in Italia. Nello striscione si legge anche ‘amnistia per tutti compagni e le compagne’, oltre alla firma ‘Noi restiamo’.

La presenza dello striscione pro Battisti, sotto un altro che chiede verità per Giulio Regeni e accanto a vari murales, è stata notata da diverse persone che hanno condiviso la foto sui social network. “Siete la feccia di questa città” scrive la sezione bolognese di Casapound commentando la foto. In mattinata nella piazza c’è stato un sopralluogo della Polizia. ansa