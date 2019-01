Palestina, Abu Mazen: ”vogliamo diventare membri Onu”

NEW YORK, 15 GEN – La Palestina farà domanda di ammissione quale membro di pieno diritto dell’Onu. Lo ha confermato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen, dal Palazzo di Vetro, dove ha assunto la presidenza del ‘Group of 77 + China’ per il 2019, succedendo all’Egitto. “Lo faremo sicuramente, a partire da oggi”, ha risposto ai giornalisti. ansa

