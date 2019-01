Arresto Battisti, Boldrini su Salvini e Meloni: “fanno solo propaganda”

In seguito all’arresto di Battisti, la (drammaticamente) ex presidenta della Camera ha scritto su Twitter: “L’arresto di Cesare Battisti in Bolivia è un’ottima notizia, per le famiglie delle vittime e per la giustizia italiana. Grazie alle forze dell’ordine del nostro Paese che hanno contribuito alla sua cattura”

Un suo fan ha prontamente replicato: “Onorevole Boldrini, non sarebbe il caso di rispondere a tono alla propaganda disinformativa di @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni che in tutti i modi stanno cercando di politicizzare il terrorista arrestato con appellativi come “assassino comunista” e “terrorista rosso”?

La Boldrini ha risposto: “E cosa gli rispondiamo? Loro fanno sempre e solo propaganda, su tutto. Buona domenica Lorenzo“.

Ci spiace per la presidenta, ma un ‘terrorista rosso’ tale è e tale resta. E non si tratta certamente di propaganda.

Armando Manocchia