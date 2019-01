Generale Ganzer: ”Battisti sparò al maresciallo Santoro alle spalle, 3 colpi alla nuca”

“La cattura di Cesare Battisti è un’affermazione importante per il diritto e la giustizia a livello nazionale e internazionale, per troppi anni questo personaggio ha goduto di un ingiusto sostegno politico. Quanto ai familiari delle vittime, non credo sia un momento di soddisfazione ma di giusta affermazione di quella che è la risposta delle istituzioni”.

A parlare all’Adnkronos è il generale Giampaolo Ganzer, ex comandante del Ros che, da comandante del Reparto investigativo dei Carabinieri di Udine, il 6 giugno 1978 fu il primo ad arrivare sul luogo dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, freddato da Cesare Battisti sotto casa sua, in via Spalato. L’ex Pac gli sparò alle spalle tre colpi di cui due mortali alla nuca e per quel delitto, di cui lo accusò il pentito Pietro Mutti, venne condannato all’ergastolo.