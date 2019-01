Cuffaro inaugura chiesa in Burundi

PALERMO, 13 GEN – L’ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, ha inaugurato a Mabay, in Burundi, insieme al ginecologo Stefano Cirillo, una chiesa cattolica finanziata dalla onlus ‘Aiutiamo il Burundi’, di cui è presidente. I lavori erano cominciati nel 2016. In Burundi circa il 90 per cento della popolazione è di religione cattolica.

“Sin dal primo giorno – ha detto Cuffaro, circondato da una folla in festa – sono rimasto impressionato ed affascinato dalla intensità di partecipazione con cui questi fedeli pregano e si accostano ai sacramenti. Rimasi molto perplesso nel vederli pregare e partecipare alla messa in locali fatiscenti. Abbiamo pensato – ha aggiunto – che fosse giusto, tra le opere che stiamo finanziando e sostenendo, cominciare dalla realizzazione di una chiesa con annessi locali per la crescita e l’educazione dei bambini moltissimi dei quali orfani”. La onlus Aiutiamo il Burundi ha finanziato, oltre la chiesa, un centro ricreativo per i giovani e sostiene un orfanotrofio a Bubanza.