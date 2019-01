Amatrice: nevica da giorni, casette al gelo “non è vero che qui va tutto bene”

Non c’è pace per le terre del Centro-Italia devastate dai violenti terremoti del 2016: la neve sta cadendo abbondante da giorni ormai, aggravando ulteriormente le condizioni di vita di chi, ancora, vive in soluzioni abitative provvisorie.

Il video in apertura di articolo, girato da Roberto Guerra, che ringraziamo, è stato girato in mattinata a Capricchia frazione di Amatrice: dalla serata di ieri è già caduto mezzo metro di neve, e nelle prossime ore la situazione non migliorerà. Giungono inoltre notizie di paesi isolati nella zona del cratere, teatro della principale scossa del 24 Agosto 2016

Parla una terremotata: “la parola vergogna non sanno dove sta di casa”