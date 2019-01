Rai: propaganda all’immigrazione anche da Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci e la politica. Ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, l’attrice ha risposto senza filtri alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari tra fiction, attualità e politica. Occasione dell’intervista, il ritorno in onda di ‘Che Dio ci aiuti’ 5, fortunata fiction di Rai1 al via domani 10 gennaio in prima serata, dove lei interpreta Suor Angela, una suora molto anticonformista.

“Suor Angela starebbe all’opposizione, è progressista”, afferma la Ricci. Sarebbe a favore dell’accoglienza dei migranti? “Certo, si”. E lei, politicamente, come la pensa? “A volte abbiamo guardato troppo il dito che indicava la luna e non la luna stessa”, prosegue, per poi precisare: “Penso che il governo precedente avesse molte persone di grandissimo valore che stavano facendo bene, c’era moltissima gente in gamba”. Quanto all’attuale esecutivo, poi, afferma: “Sicuramente ci sono anche in questo governo, certo”.