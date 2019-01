Terrorismo, a Brescia fermato 27enne tunisino

BRESCIA, 09 GEN – E’ un tunisino di 27 anni l’unico residente a Brescia coinvolto nell’inchiesta di antiterrorismo dei carabinieri del Ros che hanno fermato 15 persone ritenute a vario titolo responsabili di istigazione a commettere più delitti in materia di terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, plurimi episodi di ingresso illegale di migranti clandestini nel territorio nazionale.

Il 27enne, ora in carcere a Canton Mombello, è residente da poco a Ome (Brescia) dopo anni vissuti a Palermo. Gli inquirenti gli contestano un episodio di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo aiutato una ragazza a trasferirsi in Inghilterra acquistando per lei biglietti aerei. ansa