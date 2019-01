Battelli (M5S): migranti sbarcati a Malta grazie a Conte

ROMA, 9 GEN – “Grazie alla mediazione del premier Giuseppe Conte raggiunto l’accordo tra Malta e l’Ue per lo sbarco dei migranti di SeaWatch e SeaEye. Le famiglie andranno in vari Paesi europei, noi ne accoglieremo alcune. L’Europa che voglio elabora strategie comuni, rapidamente non dopo settimane”. Così, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli (M5S). (ANSA)

