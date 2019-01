Fico: Tricolore rispecchia un Paese capace di costruire ponti e non muri

Condividi

ROMA, 7 GEN – “Il Tricolore rispecchia l’unità del Paese intorno ai valori e ai principi fondamento della costruzione dell’identità nazionale: la solidarietà, la riduzione delle diseguaglianze, la giustizia sociale, la tutela di tutti i diritti e le libertà fondamentali, la promozione della pace. Ricordarlo oggi, nel 222.mo anniversario della nascita della bandiera, significa riaffermare che l’Italia è un Paese che non lascia indietro nessuno dei suoi cittadini. Un Paese capace di costruire ponti e non muri, di essere un interlocutore internazionale credibile e autorevole. Capace di contribuire, in un’ottica di cooperazione europea, alle sfide del nostro tempo. Di questi ideali il Tricolore è e dovrà essere sempre più simbolo”.

Lo afferma in occasione dell’anniversario del Tricolore, il presidente della Camera, Roberto Fico.