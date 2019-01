La Spezia: anarchici “antifascisti” imbrattano fontana e negozi

6 GEN – Attacco ai saldi in centro alla Spezia da parte di un gruppo di “anarchici” che hanno imbrattato vetrine, il selciato della via dei negozi e una fontana con della vernice rossa. E’ accaduto ieri nel tardo pomeriggio quando il centro cittadino era affollato.

Il gruppo, formato da 14 persone di diversa provenienza, ha affisso volantini in vari negozi in cui si fa riferimento alla Spezia come città sede di “un porto civile e militare da cui vengono importate materie prime che provengono da guerre anche economiche e disastri ambientali” e, spiega la Questura, in solidarietà a detenuti e inquisiti nell’operazione ‘Panico’ di Firenze che portò al ferimento di un artificiere a seguito dell’esplosione di un ordigno nei pressi di una libreria riconducibile all’estrema destra.