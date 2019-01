Nardella: “il Decreto Sicurezza produce clandestini”

Gennaio 2019 – Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sullo scontro in corso fra il ministro degli Interni, Matteo Salvini, e alcuni sindaci sul Decreto Sicurezza: “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge, come credo non sia di nessun sindaco, è quello però di mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce il risultato opposto a quello che dichiara ovvero più clandestini e più insicurezza”.