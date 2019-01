Violenze etniche in Mali, 37 morti

Condividi

BAMAKO, 2 GEN – Il governo del Mali ha reso noto che uomini armati hanno attaccato un villaggio nel centro del paese dell’Africa nordoccidentale uccidendo 37 civili, in quella che sembra essere stata una violenza etnica.

La televisione di Stato ha trasmesso un annuncio del Governo secondo cui gli uomini, vestiti come cacciatori Dozo, hanno attaccato ieri mattina Kouloghon, uccidendo persone del gruppo etnico Fulani incluso il capo villaggio. Le violenze mettono in luce le continue tensioni nel Mali centrale tra i Fulani, musulmani accusati di essere legati ad al-Qaida, e le milizie Dozo. Il governo ha avviato una campagna per disarmare i gruppi rivali. ansa

Condividi l'articolo