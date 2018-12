Intossicata dalla droga, bimba di 2 anni in coma

MILANO, 28 DIC – Tracce di hashish, marijuana e anche cocaina nel sangue e nelle urine: questo hanno trovato i medici dell’ospedale S. Matteo di Pavia quando hanno ricoverato una bambina di due anni e mezzo arrivata in coma. La bimba vive in provincia di Milano.

Quando il 22 dicembre è svenuta, i genitori hanno chiamato il 118. La piccola è stata portata in ambulanza all’Humanitas di Rozzano che però non ha il reparto di pediatria e quindi a Pavia, dove dagli esami è risultato che era rimasta intossicata dalla droga. Dopo il trattamento adatto si è ripresa. E’ stata dimessa, con la promessa (mantenuta) che i genitori l’avrebbero riportata per un controllo il giorno dopo.