Calabria: Mario Oliverio (Pd) indagato anche per corruzione

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, ‘Lande desolate’ su alcuni presunti appalti pilotati gestiti dalla Regione. L’ipotesi di reato è quella di corruzione.

Nell’ambito della stessa inchiesta, in cui risultato finora indagate 16 persone, lo scorso 17 dicembre era già stato disposto nei confronti di Oliverio l’obbligo di dimora per abuso d’ufficio ed era stato arrestato Giorgio Ottavio Barbieri, titolare dell’impresa di costruzioni che aveva l’appalto per realizzazione della sciovia di Lorica e dell’aviosuperficie di Scalea, al centro delle indagini. Barbieri è ritenuto vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Muto di Cetraro.