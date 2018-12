Manovra, Fraccaro annuncia la fiducia: il PD straccia e lancia i fogli della legge

Condividi

“Sinistra colta e moderata”..

Roma, 22 Dicembre 2018 – Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha annunciato la questione di fiducia sul maxi-emendamento discusso in Commissione Bilancio. In Aula è esplosa la bagarre con la protesta dei senatori PD che hanno stracciato e lanciato i fogli del testo di legge. (Agenzia Vista)