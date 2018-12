Francia, gilet gialli si preparano per un altro sabato di proteste

I gilet gialli francesi si preparano a scendere di nuovo in piazza per il sesto sabato consecutivo. La polizia ha deciso di far chiudere la reggia di Versailles, vicino a Parigi, perché su Facebook si sta diffondendo la voce che proprio nel palazzo abitato da Luigi XVI, l’ultimo re di Francia finito sulla ghigliottina dopo la rivoluzione, si organizzerà una grande manifestazione.

