Migranti, Ok dell’Eurocamera ai ”visti umanitari europei”

Condividi

STRASBURGO – L’Eurocamera a Strasburgo ha dato il suo via libera a favore della proposta per introdurre i visti umanitari europei “con l’obiettivo di diminuire le morti e migliorare la gestione dei flussi dei rifugiati”. L’iniziativa legislativa è stata approvata con 429 sì, 194 no e 41 astensioni (maggioranza assoluta). Una simile proposta non aveva raggiunto la maggioranza assoluta necessaria al Parlamento europeo alla plenaria di novembre per un errore tecnico durante le votazioni.

In particolare il Parlamento europeo ha chiesto che la Commissione europea presenti, entro il 31 marzo 2019, una proposta legislativa che istituisca tale visto, che darebbe al richiedente l’accesso al territorio europeo esclusivamente nello Stato membro che lo rilascia e al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale. ANSA Europa

Condividi l'articolo