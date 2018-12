Roma: sgombero ex Penicillina, spaccio e rapine erano all’ordine del giorno

“Sgombero ex Penicillina a Roma, orgoglioso di questo intervento di legalità, pulizia e sicurezza atteso da anni. Era un punto di spaccio e rifornimento per buona parte della città.

Aggressioni, rapine, accoltellamenti, furti e violenze erano all’ordine del giorno. Le poche decine di persone regolari e realmente bisognose saranno prese in carico dalle istituzioni.

I 35 rintracciati questa mattina nella struttura sono stati portati in questura per accertamenti: in caso di irregolarità saranno espulsi. Gli altri sono e saranno individuati, seguiti e identificati ovunque si trovino. È un altro giorno all’insegna dell’ordine e della legalità.

Nelle prossime settimane sono già previsti altri sgomberi nella Capitale e in tante altre città italiane.”

Lo scrive il ministro salvini su Facebook

