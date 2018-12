Roma: muore senzatetto, ipotesi decesso per il freddo

Un senzatetto di 62 anni, cittadino polacco, è morto in ospedale per sospetta ipotermia. L’uomo era stato soccorso in strada ieri mattina, in piazza della Rovere, zona San Pietro. Trasportato al Santo Spirito è deceduto poche ore dopo, nel tardo pomeriggio.

Del caso si occupano i carabinieri della stazione San Pietro, contattati dall’ospedale. Grazie all’esame delle impronte digitali i militari sono riusciti a risalire all’identità della vittima. Al momento si ipotizza un decesso per il freddo. L’autopsia farà chiarezza sulle cause della morte.

