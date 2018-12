La lagna di Vauro Senesi: “Travaglio non mi ha pubblicato la vignetta”

“La vignetta con Toninelli che oggi Marco Travaglio ha deciso di non pubblicare sul Fatto quotidiano sarebbe dovuta uscire su Il Fatto di domani sabato 8 dicembre (oggi, ndr) ma il direttore ha deciso di non pubblicarla”. Parole di Vauro Senesi, che su Twitter riferisce di una vignetta censurata da Marco Travaglio. “#MarcoBavaglio”, ha cinguettato un utente. Il disegno del vignettista toscano mostra due manifestanti, un signore con la maglietta No Tav e una signora con la maglietta Sì Tav, e a destra uno smarrito Danilo Toninelli. “Boh Tav” è la scritta che campeggia in corrispondenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Marco Travaglio ha replicato alle accuse di Vauro sul Fatto di Oggi. Ecco alcuni estratti della sua risposta, per la verità piuttosto piccata: “Se Vauro leggesse il giornale che ospita le sue vignette, saprebbe che è in corso un’analisi costi-benefici sul Tav come su tutte le opere pubbliche, disposta da Toninelli, al termine della quale il governo valuterà quali opere siano utili e quali inutili”.

Secondo Travaglio l’analisi sul Tav “dirà che è totalmente inutile e diseconomico”. Queste “banali osservazione – osserva il direttore del Fatto – hanno molto irritato Vauro, che mi ha sfidato a non pubblicare la vignetta. E io, essendo il direttore del Fatto (che è un giornale, non una buca delle lettere), ho raccolto volentieri la sfida”.

