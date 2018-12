“Quell’albero è fascista”, sindaco Pd si rifiuta di piantarlo

In Toscana la sinistra dice all’ “albero fascista”. A Massarosa, comune in provincia di Lucca, il sindaco Pd Franco Mungai si è rifiutato di piantare un quercia che, in occasione delle giornata dell’ albero tenutasi lo scorso 21 novembre, era stato donato alla città attraverso la “Foresta che avanza”, associazione legata a Casa Pound.

CasaPound che, facendo fede allo slogan, “Le radici attecchiscono meglio sul suolo della Nazione”, ha già piantato un centinaio di alberi in tutto il territorio nazionale sperava che questo avvenisse anche a Massarosa ma si è dovuta scontrare con l’antifascismo della giunta di sinistra che guida il paese. Ai militanti di estrema destra i è stato impedito di piantare l’ albero nelle aree comunali.

CasaPound, dal canto suo, ha spiegato che l’ albero donato “è un simbolo di vita e di rinascita”. “Concetti che capiamo essere lontani da una sinistra derelitta che ha strozzato l’ Italia e il suo popolo e che per questo non rappresenta che se stessa”, si legge ancora in una nota.

Ma il Comune, si legge su Libero, ha persino vietato a CasaPound di tagliare l’ erba nei campi abbandonati e, a quel punto, “l’albero fascista” è stato regalato al Comune di Pietrasanta. (il giornale.it)