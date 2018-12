Napoli: migranti e centri sociali protestano ”contro il razzismo di Stato”

(Video Redazione Stylo24) Napoli – Sono in 150 i migranti che ieri hanno sfilato tra le strade del centro cittadino per far rivalere i propri diritti e per esprimere il proprio dissenso contro il decreto sicurezza. “Il Movimento Migranti e Rifugiati Napoli è per le strade della città per chiedere un incontro al questore di Napoli. “Chiediamo lo sblocco dei permessi bloccati nei meandri della burocrazia.”

“Chiediamo la possibilità di convertire i permessi di soggiorno umanitari in permessi di lavoro, senza la richiesta del passaporto, per tutte le persone che non hanno una rappresentanza consolare nel Paese o che sono impossibilitati a beneficiare del proprio passaporto nazionale.”