Ecco i blindati che Macron userà domani contro il suo popolo

Il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha lanciato un duro avvertimento alla vigilia della manifestazione dei gilet gialli a Parigi. Evocando un “dispositivo di vasta portata”, Castaner ha confermato che 89.000 uomini verranno schierati domani in tutta la Francia, di cui 8.000 solo a Parigi. Per la prima volta da decenni, lo Stato ricorrerà ai “VBRG”, veicoli blindati della gendarmeria.

Le forze di sicurezza di Parigi sono disposte a schierare fino a 80 veicoli blindati. Il Berliet VXB-170, noto anche come “VBRG”, sarebbe dispiegato strategicamente in alcune parti di Parigi che hanno maggiori probabilità di subire violenze o atti di vandalismo. Progettati negli anni ’60, i veicoli da 12 tonnellate, lunghi 19 piedi, indossano armature spesse 7 mm e sono in grado di sparare granate lacrimogene. Possono anche essere equipaggiati con una mitragliatrice da 7,62 mm e un lanciagranate da 37 mm o 40 mm.







Il primo ministro Édouard Philippe ha dichiarato: “Siamo di fronte a persone che non sono lì per dimostrare, ma per distruggere e non li lasceremo fare ciò che vogliono “.

Secondo David LeBars, segretario generale della National Union of Police Commissioners (SNCP), la polizia di Parigi istituirà anche un centro giudiziario per affrontare in tempo reale arresti da 600 a 800 persone.

Le autorità e le attività si preparano per il caos: negozi, banche, ristoranti si sono preparati per prevenire saccheggi e distruzione di proprietà. Come riportato ieri, la Torre Eiffel ed altre attrazioni turistiche sranno chiuse.

I ministri hanno ripetuto appelli alla calma e hanno chiesto ai manifestanti di stare alla larga dalla capitale. Stesso appello è stato lanciato anche da leader sindacali, partiti di opposizione e clero cattolico.