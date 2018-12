Banche popolari, presunta soffiata di Renzi a De Benedetti, Gip: No archiviazione

Condividi

Non è ancora chiuso il caso della presunta soffiata di Matteo Renzi a Carlo De Benedetti. Il gip Gaspare Sturzo, come riporta il Fatto Quotidiano, ha deciso di fissare una nuova udienza per decidere sulla richiesta di archiviazione di Gianluca Bolengo, il broker che è l’unico indagato della vicenda.

Si sta parlando del caso iniziato a gennaio 2015, quando Carlo De Benedetti chiama Bolengo per invitarlo ad acquistare azioni di banche popolari. “Passa, ho parlato con Renzi ieri”, dice De Benedetti a Bolengo durante un dialogo sul decreto. L’operazione porterà 600 mila euro di plusvalenza a De Benedetti.