Maltrattamenti in famiglia, bambino picchiato con la cinghia. Arrestato egiziano

Roma – Vessazioni continue, fatte di minacce verbali e violenze fisiche. E’ questo quello che una donna di 36 anni, moldava, era costretta a subire nella sua quotidianità. Ad infliggere le sofferenze, il suo compagno, un 32enne egiziano.

Spettatori incolpevoli dei maltrattamenti, i tre figli minori della donna, i quali, in varie occasioni, a loro volta diventavano i destinatari della violenza incontrollata del patrigno, come quando per non aver scaricato lo sciacquone del bagno, l’uomo per punizione, colpiva più volte con la cinta dei pantaloni uno dei bambini.