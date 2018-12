Sinistra colta, vincitore Premio Strega insulta Salvini: “somaro, faccia da cu..”. Indagato

Lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega del 2010, è indagato per oltraggio a corpo politico per aver dato del ‘somaro’ e della ‘faccia di c…’ all’attuale vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Come confermato dallo stesso Pennacchi durante la trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’, a finire nel mirino sarebbe stata questa frase: “Se tu fai il ministro e sproloqui a più non possono, se solo un somaro che raglia, se non studi e non conosci queste cose. E invece le conosci, allora sei una faccia da c… che mente, sapendo di mentire”.

Che tra Pennacchi e Salvini non corra buon sangue non è certo una novità. Già nel marzo del 2016, durante una puntata del programma di La7 ‘FuoriOnda’, lo scrittore e il leader della Lega avevano avuto un acceso battibecco. Ecco il video condiviso sul canale YouTube dell’emittente televisiva: “