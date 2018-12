Eurodeputato Zanni: UE stanzia 33,3 milioni di euro per la propaganda europeista

L’eurodeputato leghista Marco Zanni, in una intervista a “La Verità”, giudica la strategia dell’Unione europea in vista delle elezioni del prossimo maggio: “Semplicemente vergognosa. Un grande bluff organizzato ad arte per influenzare l’esito elettorale. Il loro inganno tuttavia fallirà miseramente, come hanno fallito tutte le strategie in ambito economico, sociale e di sicurezza fino ad ora proposte da Bruxelles”.

Il fatto che la strategia verta sulla diffusione a tutti i costi di un’immagine positiva dell’Europa nasconde la paura di una debacle da parte della compagine europeista: “Certo, è la paura di chi ha fallito nel convincere con i risultati e ora tenta di manipolare la verità; per la prima volta popolari, socialisti e liberali che comandano da sempre a Bruxelles rischiano di perdere il potere, come già avvenuto del resto in molti Paesi europei”.