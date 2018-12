Francia: gilet gialli di nuovo in piazza, scontri con la polizia

Condividi

Parigi – a Place de l’Etoile, le prime tensioni tra la polizia e i Gilets Jaunes sono cominciate già delle 9 di questa mattina. I manifestanti hanno lanciato vernice gialla contro i poliziotti, presenti massicciamente attorno alla grande avenue, devastata dalla guerriglia sabato scorso.

Sono 5.000 gli agenti mobilitati nella capitale, gli Champs-Elysees sono chiusi al traffico automobilistico ma aperti ai pedoni. Per la manifestazione non è stata chiesta autorizzazione.

