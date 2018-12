E. Romagna: ambulanze senza medici, assessore Sanità radiato dall’Ordine

BOLOGNA, 1 DIC – L’Ordine dei medici di Bologna ha radiato l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi. La decisione, riporta l’edizione bolognese del Resto del Carlino, è stata presa nella tarda serata di ieri.

“È una decisione inconcepibile – ha commentato Venturi, presente davanti alla commissione – non tanto per me, ma perché manca di rispetto alla Giunta dell’Emilia-Romagna, istituzione che rappresento e di cui, di fatto, viene bocciata in maniera politica una delibera”. L’assessore preannuncia che farà appello contro la decisione del consiglio dell’Ordine.