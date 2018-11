Sassuolo, 17enne picchiata da tre marocchini e stuprata

Un nuovo orrore, una storia di droga e violenza che arriva da Sassuolo, dove una ragazza all’epoca dei fatti ancora minorenne è stata pestata e dunque violentata da tre marocchini. L’episodio è avvenuto il 14 marzo dello scorso anno, all’interno di un stabilimento di ceramiche abbandonato sito in periferia. La ragazza, con una vita non semplice alle spalle, trascorreva diverso tempo alla “vecchia ceramica”, dove poteva si procurava le dosi e trascorreva del tempo con il suo compagno, un 32enne nordafricano poi divenuto il suo aguzzino.

Secondo quanto si apprende dagli inquirenti, la ragazza avrebbe cercato in più occasioni di chiudere la relazione con l’uomo, spesso violento, senza però riuscirci. I due erano insieme anche nel giorno in cui, a marzo, una lite si è trasformata prima in una brutale aggressione, dunque in uno stupro. Lui la ha colpita, dunque sono arrivati altri due uomini – il fratello del marocchino 52enne e un connazionale di 22 anni -, che hanno preso parte al pestaggio.