Migranti, amb Francia: sbarchi nel porto più sicuro e vicino (cioé l’Italia)

ROMA – “Quando c’è un’urgenza o una nave in difficoltà, quale è la maniera più sicura ed efficace per lo sbarco dei migranti? La risposta ce la dà il diritto internazionale ed è il porto sicuro più vicino”. E’ la posizione espressa dall’ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset in un forum all’ANSA, rispetto all’allarme lanciato dall’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini rispetto allo stallo sulla questione dei porti di sbarco dei migranti salvati dalle navi dell’operazione Sophia.

“Insieme – ha sottolineato Masset – deve esserci la solidarietà” tra paesi europei. “Dal caso dell’Aquarius – ha ricordato – la Francia ha sempre mostrato la sua solidarietà.