Lombardia: nelle scuole corsi contro il radicalismo islamico

MILANO – “La Lombardia è la prima Regione in Italia ad organizzare corsi formativi nelle scuole volti a contrastare l’estremismo violento che comprende fenomeni come il fondamentalismo islamico. Grazie ad una legge regionale, approvata lo scorso anno, insieme all’Ufficio scolastico regionale abbiamo messo in campo nuovi strumenti in grado di contrastare la diffusione di idee radicali ed evitare che queste, attraverso il cosiddetto proselitismo o indottrinamento ideologico, possano sfociare in estremismi”.

Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato questa mattina durante l’incontro presso la scuola ‘IIS Cremona Zappa’ di Viale Marche a Milano che ha chiuso, nel capoluogo lombardo, il ciclo di lezioni sia per gli alunni sia per i docenti e dirigenti scolastici contro “il radicalismo islamico”. ansa

