Google: nuove regole per proteggere le elezioni UE

BRUXELLES – Google è pronto a varare nuove regole interne per aumentare la trasparenza e le informazioni di qualità in vista delle elezioni europee di maggio. Tutti gli annunci elettorali che menzionano un partito, un candidato o una persona che ricopre un incarico pubblico dovranno indicare con chiarezza agli europei chi paga per l’inserzione.

Google collaborerà con i comitati elettorali degli Stati membri per mettere a disposizione degli utenti informazioni provenienti da fonti autorevoli, continuerà a investire sulla messa in sicurezza della piattaforma e offrirà corsi personalizzati ai gruppi più a rischio di attacchi informatici o di phishing.