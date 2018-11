Deutsche Bank, la banca con il buco attorno

In questi giorni si fa un gran parlare dei titoli di stato e delle sofferenze delle nostre banche nazionali. Eppure, come abbiamo visto dagli esiti degli stress test EBA, le banche europee che stanno peggio non sono assolutamente quelle italiane, che anzi escono molto bene dalla valutazione.

Questo perchè – specifica il deputato cinque stelle, Raphael Raduzzi – per la prima volta si è posta una minima luce, ancora insufficiente, su quei titoli illiquidi di livello 2 e 3 che rappresentano i miliardi di derivati tossici in pancia alle grandi banche del nord europa. Strumenti che non avendo mercato, molto spesso hanno un prezzo giudicato in base ai modelli degli stessi istituti che li hanno in pancia.

Chi esce peggio dagli stress test EBA è, ancora una volta, Deutsche Bank, il più grande Istituto di credito tedesco con oltre 26 miliardi di fatturato, che nello scenario avverso si ritroverebbe con un coefficiente patrimoniale CET1 di appena l’8.1%.

Ma i problemi per Deutsche sembrano non finire mai e oggi si scopre che s’intrecciano con losche vicende di un altro istituto di credito danese, Danske Bank che ‘avrebbe infatti operato illecitamente – con una maxi operazione di riciclaggio dal valore di oltre 200 miliardi di dollari – tramite la propria sede estone a Tallin in un periodo compreso tra il 2007 ed il 2015′.