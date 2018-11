Fraccaro: 20 milioni di euro contro la violenza sulle donne

Una “prima bozza” del programma operativo previsto dal Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne è “già stata messa a punto in soli due mesi” dall’apposito comitato tecnico, e potrà contare su risorse per 20 milioni. Lo ha detto in aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, rispondendo durante il question time ad un’interrogazione in merito presentata dal gruppo M5s.

Il programma operativo, ha spiegato Fraccaro, si basa su tre “assi strategici”. Il primo riguarda la “prevenzione, con campagne di sensibilizzazione sul fenomeno, e il rafforzamento della capacità formativa del sistema scolastico”. Il secondo asse riguarda “il sostegno e la protezione delle vittime con fondi del dipartimento Pari opportunità, pari a 20 milioni, per case rifugio e centri antiviolenza, e presa in carico di minori o orfani di femminicidio”. Terzo asse, la “sinergia tra Pari opportunità e forze ordine”.