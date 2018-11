“I poliziotti mi hanno pestato”, ma le telecamere smentiscono. Straniero a processo per calunnia

E’ stato fermato dalla Polizia tra l’8 e il 9 novembre, dopo aver dato in escandescenze in un bar. Trattenuto nella sala dei fermati in Questura, il giorno seguente al processo per direttissima, ha accusato i poliziotti che avevano proceduto all’arresto, di averlo pestato, facendosi refertare in pronto soccorso. Fortunatamente, testimoni presenti nel bar e le immagini delle telecamere presenti in questura, hanno smentito le pesanti accuse. Dalle telecamere è emerso che il fermato tirasse calci e pugni alla porta. Azioni compatibili con i lividi che ha riportato. All’uomo, un 28enne straniero, il Pubblico Ministero ha contestato la calunnia.

«Questo è l’ennesimo episodio che dimostra l’importanza di essere dotati di telecamere sulle divise, auto di servizio e celle di sicurezza – commenta Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) – è oramai consuetudine diffusa quella di muovere false accuse nei confronti delle forze dell’ordine. I delinquenti – prosegue Paoloni – hanno capito che così facendo, nel processo penale, trasformano gli operatori di Polizia da testi a imputati in procedimento connesso. Questo rende la loro posizione più debole perché devono pensare a difendersi anziché far emergere la condotta criminosa del fermato».