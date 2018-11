Fico: “La democrazia va difesa. Il fascismo non è lontano”

“La conquista della democrazia, per il nostro Paese, non va mai data per scontata ma va rispettata e tutelata ogni giorno”. E “la Camera è per me il luogo dove si esplica la funzione democratica nel nome del Popolo italiano”. Lo ha detto il presidente di Montecitorio Roberto Fico in un colloquio con il Corriere della Sera alla vigilia della celebrazione dei 100 anni dell’aula della Camera dei deputati.

Fico domani alle 11 ospiterà a Montecitorio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una seduta straordinaria, aperta dal capo dello Stato, per i cento anni dell’attuale aula di Montecitorio, inaugurata proprio il 20 novembre 1918. Successivamente verrà aperta la mostra “La nuova aula della Camera dei deputati – Il progetto di Ernesto Basile per Montecitorio”, allestita fino al 25 gennaio nella Sala della Regina.