Usa, Kerry contro l’immigrazione di massa: guardate cosa è successo in Europa!

Democratici, una sconfinata ipocrisia. USA – John Kerry mette in guardia contro l’immigrazione di massa durante un’intervista con il Guardian questa settimana: “Guardate l’Europa! Europa già schiacciata sotto questa trasformazione che ha avuto luogo a causa dell’immigrazione “.

John Kerry warns against mass immigration during an interview with The Guardian this week: “Look at Europe! Europe’s already crushed under this transformation that’s taken place because of immigration.” pic.twitter.com/rEH8V0BFKA

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 17 novembre 2018