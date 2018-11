Roma: grande successo della manifestazione per dire no al Qatar

Grandissimo successo di partecipazione, corale e sentita, della manifestazione organizzata oggi dal Presidente del Centro Alti Studi Averroè, on. Souad Sbai e dal Centro Culturale Acmid-Donna in occasione della visita di Stato in Italia dell’emiro Al Thani in programma a Roma il prossimo 19 e 20 Novembre.

Centinaia di persone, facenti capo ad Associazioni per la difesa e tutela dei diritti umani, il Comitato Donne in Italia, semplici cittadini, hanno affollato oggi, sfidando il primo freddo romano, la piazza antistante Montecitorio, luogo simbolo scelto dagli organizzatori della manifestazione, per dire No alla visita di Stato dell’emiro Al Thani, e per sensibilizzare la popolazione sulla mancata tutela ed applicazione dei piu elementari diritti umani nel distretto emiratino, che peraltro è ormai noto in tutta l’area mediorientale per essere tra i piu evidenti finanziatori delle maggiori organizzazioni terroristiche dell’internazionale del terrore islamista, prima fra tutte quella Fratellanza Musulmana, organizzazione messa al bando in tutta l’area MENA, ad eccezione proprio del Qatar e del suo sodale politico, la Turchia.