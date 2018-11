Proteste in Francia: 409 feriti tra cui 28 agenti, ghigliottina in piazza

Condividi

Non è stata una notte serena in Francia, ieri sconvolta dalle proteste dei ‘gilet gialli’ contro il caro carburante, sfociate in tragedia con la morte di una manifestante, investita da una automobilista presa dal panico poiché la sua auto, in cui viaggiava con la figlia, era stata circondata da una folla rabbiosa.

“Aggressioni, coltellate, comportamenti stupidi indotti dal consumo di alcol”, ha detto a Rtl il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, hanno portato a nuovi scontri e arresti. I feriti degli scontri sono in tutto 409. Tra loro vi sono “ventotto poliziotti, gendarmi, vigili del fuoco pompieri, alcuni in modo grave”, ha aggiunto Castaner, indicando che nella notte diversi blocchi stradali sono rimasti in piedi.