Proteste in Francia: 240mila persone in piazza, 227 feriti

Tensione in Francia per la mobilitazione dei ‘gilet gialli’. Sono oltre 240mila le persone scese in piazza in tutto il Paese contro l’aumento del prezzo dei carburanti. Una manifestante è rimasta uccisa in Savoia mentre in 227 sono rimasti feriti, 7 in modo grave. Tra questi vi è anche un poliziotto. In molte località non sono ancora finite le proteste, che durante la giornata hanno portato ad oltre 2mila assembramenti e posti di blocco, da Parigi fino alle più piccole cittadine. Secondo il ministero in serata sono attivi oltre 200 posti di blocco condotti dai partecipanti. In alcune località i ‘gilet gialli’ hanno espresso l’intenzione di continuare la mobilitazione per tutta la notte, riporta il sito di Le Figaro.

A Parigi alcuni manifestanti, riferisce Le Figaro, hanno cercato di avvicinarsi all’Eliseo ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine che hanno lanciato lacrimogeni mentre alcune persone hanno intonato la Marsigliese. Dai manifestanti anche grida contro il presidente Emmanuel Macron, invitato a dimettersi.