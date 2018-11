Marco Zanni a Milano e Washington per portare al Congresso le firme per Glass-Steagall

Condividi

Venerdì 23 novembre, alle ore 12, l’europarlamentare Marco Zanni prenderà in consegna da Massimo Richard Kolbe Massaron di Movisol (entrambi nella foto) le 218 firme di parlamentari, esponenti dell’attuale governo ed altre personalità importanti da tutto il mondo raccolte negli ultimi due anni da Massaron e dallo stesso Zanni. Si tratta di una lettera al Presidente Trump in cui gli si ricorda la sua promessa elettorale di ripristinare la legge Glass-Steagall, per porre fine alla speculazione finanziaria e rilanciare l’economia reale.

L’incontro si terrà alle ore 12 in Regione Lombardia, via Fabio Filzi 22 a Milano, presso la Sala Riunioni del Consigliere Regionale Massimiliano Bastoni. Sarà presente anche la presidente di MoviSol Liliana Gorini.