L’Italia regala 3 milioni di euro alla Fao (Onu) “per la Somalia”

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dalla Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, ha approvato oggi, tra gli altri, un finanziamento di 3 milioni di euro, a sostegno del programma SWALIM (Somali Water and Land Information Management) VI della FAO in Somalia.

L’obiettivo generale del programma SWALIM, avviato nel 2002, è la gestione delle risorse idriche del Paese in modo sostenibile. Nella fase VI del programma, l’obiettivo specifico è di rafforzare i meccanismi di allerta e risposta precoce che promuovano la capacità di recupero dai momenti di crisi.