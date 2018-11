Infermiera uccide i figli di 7 e 9 anni e si toglie la vita

Ha ucciso i figli di 7 e 9 anni e poi si è tolta la vita. E’ accaduto nella notte in un’abitazione nel centro di Aymavilles, paese a pochi chilometri da Aosta dove Marisa Charrère, infermiera all’ospedale di Aosta, ha praticato ai due bambini una iniezione letale.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, prima di uccidere i suoi due figli la 48enne ha scritto due lettere nelle quali si doleva del peso insopportabile delle avversità della vita. Gli scritti sono stati trovati nell’abitazione.

Le forze dell’ordine sono state allertate dal marito della donna e padre dei due bambini, Osvaldo Empereur, agente del corpo forestale della Valle d’Aosta, in servizio alla caserma di Arvier, dopo il suo rientro a casa, verso mezzanotte. Subito dopo l’uomo ha avuto una crisi di nervi ed è stato ricoverato. Anche la madre di Marisa Charrere ha avuto un malore ed in mattinata è stata condotta in ospedale.

